top of page

Групповые занятия онлайн (до 6 человек в группе)

Можно присоединиться в начале каждого месяца, занятия стоят 250 шекелей в месяц или 1000 шекелей за 6 месяцев при оплате сразу

  • Занятия проходят в зуме в группах до 6 человек похожего уровня. 

  • Занимаемся час раз в неделю. 

  • На занятиях мы разговариваем на заданные темы, проходим новую лексику, делаем упражнения, играем в игры, я рекомендую контент, на более продвинутых уровнях делаем презентации и устраиваем дискуссии. Есть домашние задания, на выполнение которых требуется около часа в неделю. 

  • Есть группы утром в пятницу и вечером в воскресенье

  • Оплата за месяц - 250 шекелей, при оплате полугодия сразу скидка - 1000 шекелей за 6 месяцев. 

  • Можно оплатить через бит или банковский перевод. 

  • Занятия идут круглый год, кроме августа и официальных израильских праздников.

  • Начать заниматься можно с началом календарного месяца.

  • Можно сделать один пробный урок, стоимость 40 шекелей.

  • Для записи на занятия напишите на почту nadiahebrew@gmail.com, оставьте имя, номер телефона для связи и когда вы бы хотели начать заниматься, и я свяжусь с вами.

  • Если вы не уверены в своем уровне иврита, мы можем поговорить по телефону и я определю, в какой группе вам будет интересно и комфортно. Для этого напишите на почту nadiahebrew@gmail.com, уточните что вы не уверены в уровне своего иврита, оставьте свое имя и номер телефона, и я свяжусь с вами.

photo_2024-04-15_19-54-36.jpg

Клуб любителей иврита Нади Айзнер

nadiahebrew@gmail.com

  • alt.text.label.Facebook

© Клуб любителей иврита Нади Айзнер, 2024. Сайт создан на Wix.com

bottom of page