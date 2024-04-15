Занятия проходят в зуме в группах до 6 человек похожего уровня.

Занимаемся час раз в неделю.

На занятиях мы разговариваем на заданные темы, проходим новую лексику, делаем упражнения, играем в игры, я рекомендую контент, на более продвинутых уровнях делаем презентации и устраиваем дискуссии. Есть домашние задания, на выполнение которых требуется около часа в неделю.

Есть группы утром в пятницу и вечером в воскресенье

Оплата за месяц - 250 шекелей, при оплате полугодия сразу скидка - 1000 шекелей за 6 месяцев.

Можно оплатить через бит или банковский перевод.

Занятия идут круглый год, кроме августа и официальных израильских праздников.

Начать заниматься можно с началом календарного месяца.

Можно сделать один пробный урок, стоимость 40 шекелей.

Для записи на занятия напишите на почту nadiahebrew@gmail.com, оставьте имя, номер телефона для связи и когда вы бы хотели начать заниматься, и я свяжусь с вами.