Групповые занятия онлайн (до 6 человек в группе)
Можно присоединиться в начале каждого месяца, занятия стоят 250 шекелей в месяц или 1000 шекелей за 6 месяцев при оплате сразу
Занятия проходят в зуме в группах до 6 человек похожего уровня.
Занимаемся час раз в неделю.
На занятиях мы разговариваем на заданные темы, проходим новую лексику, делаем упражнения, играем в игры, я рекомендую контент, на более продвинутых уровнях делаем презентации и устраиваем дискуссии. Есть домашние задания, на выполнение которых требуется около часа в неделю.
Есть группы утром в пятницу и вечером в воскресенье
Оплата за месяц - 250 шекелей, при оплате полугодия сразу скидка - 1000 шекелей за 6 месяцев.
Можно оплатить через бит или банковский перевод.
Занятия идут круглый год, кроме августа и официальных израильских праздников.
Начать заниматься можно с началом календарного месяца.
Можно сделать один пробный урок, стоимость 40 шекелей.
Для записи на занятия напишите на почту nadiahebrew@gmail.com, оставьте имя, номер телефона для связи и когда вы бы хотели начать заниматься, и я свяжусь с вами.
Если вы не уверены в своем уровне иврита, мы можем поговорить по телефону и я определю, в какой группе вам будет интересно и комфортно. Для этого напишите на почту nadiahebrew@gmail.com, уточните что вы не уверены в уровне своего иврита, оставьте свое имя и номер телефона, и я свяжусь с вами.